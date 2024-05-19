Шэппс объяснил, почему Германия не хочет передавать Украине ракеты Taurus | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 12:46 Шэппс объяснил, почему Германия не хочет передавать Украине ракеты Taurus Шэппс: ФРГ не передает Украине ракеты Taurus во избежание ударов по Крыму Michael Bihlmayer / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Власти Германии не хотят отправлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, опасаясь, что ими ударят по Крыму. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, сообщил телеканал Sky News.

По его словам, Великобритания считает, что полуостров якобы принадлежит Украине. По этой причине «разрешила» атаковать его.

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Представители некоторых стран изначально противились ударам по Крыму, но позже решили последовать примеру Соединенного Королевства и поменяли позицию, считает министр.

Шэппс призвал Германию отказаться от ограничений на удары по полуострову. По его словам, ФРГ необходимо передать Украине дальнобойные ракеты.

Накануне Минобороны Германии обратилось к правительству с просьбой выделить дополнительные деньги на нужды Украины. Военные хотят получить 3,8 миллиарда евро.