В Британии назвали возможную причину ссоры Зеленского с Сырским

Меркурис: Зеленский приказал Сырскому наступать в ДНР, а тот отказался

Президент Украины Владимир Зеленский поссорился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Между ними возникли серьезные разногласия, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала .

По его словам, появилась информация, что глава киевского режима приказал Сырскому провести наступление в ДНР.

«Есть также сообщение, что Сырский отказывается выполнять этот приказ, мотивируя отказ тем, что у Украины просто больше нет сил для наступления», — сказал Меркурис.

Эксперт пояснил, о чем может это говорить, если сведения верны. Во-первых, Сырский впервые отказался выполнить приказ Зеленского. Во-вторых, ситуация на фронте сильно ухудшилась для Киева.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи. Она считает, что он врет о ситуации в Покровске и Купянске, закрывая глаза на реальное положение дел на передовой.