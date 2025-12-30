Президент Украины Владимир Зеленский и его советники могут спровоцировать мятежи и даже попытку госпереворота, пытаясь использовать опытных командиров ВСУ как козлов отпущения за провалы на фронте. Таким мнением журналист Лукас Лейрос поделился в статье для издания InfoBRICS .

«На фоне роста недовольства украинским правительством и распространения антизеленских настроений по всей стране возможно, что санкционированные режимом военнослужащие в ближайшем будущем выступят против правительства — через мятежи или попытки переворота», — говорится в публикации.

Военный эксперт добавил, что недавние успехи ВС России в зоне спецоперации вызвали серьезный сбой в процессе принятия решений на Украине. Киев обвиняет своих командиров в провалах обороны и продвигает идею масштабной реорганизации военных структур.

После освобождения Северска российской армией украинские военные долго этого не признавали, вводили власти в заблуждение, утверждая, что контролируют ситуацию в регионе. Киев отреагировал на ложь командиров: одного из них уже уволили, второй тоже на грани увольнения.

Лейрос отметил, что ложь в боевых донесениях является военным преступлением, но ее можно объяснить желанием Киева победить Россию любой ценой, пусть и завалив трупами бойцов ВСУ. Командиры понимали, что их заставят удерживать позиции даже зная, что это все-равно закончится поражением.

По мнению Лейроса, в итоге военные могут озлобиться и восстать против киевского режима.

Ранее бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон спрогнозировал, что ВСУ потерпят полный крах в течение ближайшего месяца.