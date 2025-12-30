Украинская армия может потерпеть полный крах в ближайшие три-четыре недели. Таким мнением поделился бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works .

«После Флориды они (президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский — прим. ред.) действительно приближаются к концу конфликта, но только потому, что русские продолжают очень быстро продвигаться вперед, и Россия одержит военную победу», — рассказал он.

Джонсон отметил, что Вашингтон уже воспринимает помощь Киеву как пустую трату времени, поэтому режим Зеленского оказался в критической ситуации.

По его словам, у Украины нет резервных вооруженных сил для развертывания. Крах ВСУ может произойти в ближайшие три-четыре недели.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрек политический крах лидерам Евросоюза, связанных с Украиной.