В больницах остаются 12 пострадавших при ударе украинских боевиков по Брянску
В Брянске в больницах остаются 12 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова передал ТАСС.
«В стационарах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центров Минздрава России остаются 12 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске. Состояние троих из них остается тяжелым, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — отметил Кузнецов.
По словам министра, в целом, динамика положительная.
Накануне боевики ВСУ атаковали Погарский район в Брянской области. В селе Гудовка поврежден гражданский автомобиль, обошлось без пострадавших.
В результате украинской атаки по территории социального учреждения в поселке Суземка Суземского района пострадала мирная жительница. Осколки беспилотника повредили административное здание.