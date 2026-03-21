В больницах остаются 12 пострадавших при ударе украинских боевиков по Брянску

В Брянске в больницах остаются 12 пострадавших при ракетной атаке ВСУ. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова передал ТАСС .

«В стационарах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центров Минздрава России остаются 12 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске. Состояние троих из них остается тяжелым, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести», — отметил Кузнецов.

По словам министра, в целом, динамика положительная.

Накануне боевики ВСУ атаковали Погарский район в Брянской области. В селе Гудовка поврежден гражданский автомобиль, обошлось без пострадавших.

В результате украинской атаки по территории социального учреждения в поселке Суземка Суземского района пострадала мирная жительница. Осколки беспилотника повредили административное здание.