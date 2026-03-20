Жительница брянского села пострадала от удара дрона ВСУ по соцучреждению

ВСУ ударили беспилотниками по Брянской области, пострадала мирная жительница. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ нанесли удар по поселку Суземка Суземского района. В результате варварской атаки по территории социального учреждения, к сожалению, ранена мирная жительница», — написал глава региона.

Пострадавшую доставили в больницу. Осколки беспилотника повредили административное здание, дополнил губернатор. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Днем ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадал мужчина, его отправили в больницу. Кроме того, под удар попал Погарский район. В селе Гудовка беспилотник повредил гражданский автомобиль.