В Белом доме назвали условие, при котором возобновят помощь Украине

Советник Трампа: США возобновят помощь Украине, если договорятся с ней

США готовы возобновить военную помощь Украине, если добьются успехов в переговорах с ней. Об этом сообщил телеканалу Fox News советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах, продвинуться к ним и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент внимательно рассмотрит прекращение этой паузы», — заявил он.

Ранее директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. Кроме того, Великобритании запретили передавать украинским властям информацию, полученную от американской разведки.

Накануне Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, включая поставки оружия, находившегося в пути или в транзитных зонах.