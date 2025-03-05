ЦРУ подтвердило приостановку передачи разведданных Украине

Накануне президент Дональд Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету приостановить поставку Украине любой военной помощи. Запрет касается в том числе оружия, которое уже ожидало отправки в транзитной зоне или находилось в пути. Ограничения снимут только в том случае, если украинские власти подтвердят приверженность миру, заявили в Белом доме.
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