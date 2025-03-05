ЦРУ подтвердило приостановку передачи разведданных Украине

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил приостановку обмена разведданными с Украиной. Об этом сообщил телеканал Fox News .

Таким образом, по словам журналистки канала Джеки Хайнрих, спецслужба хочет «призвать всех к ответственности за установление мира».

Ранее газета Daily Mail сообщила, что США запретили Великобритании передавать на Украину американские разведданные.

Накануне президент Дональд Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету приостановить поставку Украине любой военной помощи. Запрет касается в том числе оружия, которое уже ожидало отправки в транзитной зоне или находилось в пути. Ограничения снимут только в том случае, если украинские власти подтвердят приверженность миру, заявили в Белом доме.