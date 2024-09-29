В Белгородской области схватили самозванцев спецназа «Ахмат»

Цыгане в Белгородской области выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат» и торговали крадеными вещами. Настоящие военные схватили их, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Аферисты под видом бойцов «Ахмата» жаловались на задержки зарплат и продавали краденые вещи.

Волонтеры выследили их и вызвали настоящих военнослужащих из Белгорода. Они схватили семерых цыган на семи машинах.

Самозванцев вместе с награбленным передали Росгвардии для дальнейшего разбирательства.

Чеченский спецназ «Ахмат» с 2022 года принимает активное участие в спецоперации. Он участвовал в освобождении Артемовска и выдавливании Вооруженных сил Украины из Курской области. Его бойцы — добровольцы, прошедшие тактическую и огневую подготовку в Университете спецназа в Гудермесе.