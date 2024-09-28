Командир «Ахмата» Алаудинов высмеял слухи о своем попадании в плен

Генерал-майор Апти Алаудинов опроверг слухи о том, что его якобы взяли в плен. Командир спецназа «Ахмат» опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале .

«Оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен, а я не в курсе… шесть часов вечера, еду по Белгородской области… сегодня, 28 сентября», — заявил он.

Алаудинов записал видео в субботу, 28 сентября, когда находился в салоне автомобиля. В Белгородскую область он направился, чтобы проведать подчиненных.

При этом Алаудинов сравнил себя со львом, спокойно наблюдающим за тем, как лают собаки. По его словам, на пустые разговоры он вообще не обращает внимания.

Алаудинов также добавил, что бойцы отряда «Каштан» спецназа уже продвинулся на километр в Курской области. Подразделение взяло участок Нижний Паровой. По его словам, отряд «взял участок, уничтожил противника полностью, который сидел на этом участке», после чего закрепился «совместно с полком 1427».