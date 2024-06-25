В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина
Гладков: жительница белгородского села Беловское погибла при обстреле ВСУ
Мирная жительница села Беловское в Белгородской области погибла в результате попадания снаряда ВСУ в частный дом. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
О гибели женщины стало известно утром 25 июня. Разрушенный дом обнаружили во время обхода территории Белгородского района.
«[Выражаю] самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшей», — отметил Гладков.
Глава региона пообещал, что семье жертвы окажут всю необходимую помощь.
Украинские боевики атаковали Белгород и Белгородский район ночью. Ранее сообщалось, что пострадала женщина — врачи обнаружили у нее закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки.
Кроме того, в Шебекине снаряд попал в административное здание. Оно полностью сгорело. Никто не пострадал. Местную жительницу доставили в районную больницу, однако ранений у нее не обнаружили.