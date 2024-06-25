Административное здание в Шебекине полностью сгорело после прилета

Гладков: административное здание предприятия в Шебекине сгорело после атаки ВСУ

Административное здание предприятия в Шебекине полностью сгорело после попадания снаряда ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«В результате прямого попадания снаряда загорелось административное здание одного из предприятий. Пожарными расчетами очаг возгорания был ликвидирован. Здание полностью сгорело», — написал он.

Гладков объяснил, что после происшествия из одного дома вывезли женщину в больницу. Врачи не обнаружили у нее ранений. Больше в ходе обстрела никто не пострадал.

В двух многоквартирных домах повредилось остекление, еще разные повреждения зафиксировали в шести частных домовладениях.

Ранее Гладков рассказал о пострадавшей во время атаки на Белгород женщине. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом правой руки.