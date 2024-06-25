Женщина получила ранения во время атаки украинских БПЛА на Белгород

Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, пострадала женщина. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и переломом правой руки.

«Бригада скорой доставляет [ее] в городскую больницу № 2 Белгорода», — сообщил Гладков.

Кроме того, в Белгороде и поселке Северный Белгородского района в общей сложности повреждения получили пять многоквартирных домов — в семи квартирах выбиты окна.

Также украинские боевики повредили кровлю и фасад одного частного дома и два коммерческих объекта. Осколки посекли четыре автомобиля и повредили линию газоснабжения.

Ранее СМИ сообщили, что в Белгороде после объявления ракетной опасности прозвучали несколько взрывов.