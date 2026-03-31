В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области в результате атаки беспилотника погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

В селе Почаево Грайворонского округа FPV-дрон сдетонировал рядом с мужчиной. От полученных ранений он скончался на месте. Глава региона выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее при атаках беспилотников в области пострадали четыре человека. В селе Казинка ранило главу администрации Виктора Гоженко — у него осколочное ранение кисти. В Шебекине при ударе по грузовику пострадал водитель, еще один мужчина получил баротравму. В поселке Разумное при детонации дрона госпитализировали женщину.

Также беспилотник атаковал здание правительства региона — пострадал сотрудник административно-хозяйственного отдела Вячеслав Бескоровайный.