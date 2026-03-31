В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали четыре человека

В Белгородской области при атаках беспилотников пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

В селе Казинка FPV-дрон ударил по служебному автомобилю — ранило главу местной администрации Виктора Гоженко. Врачи диагностировали осколочное ранение кисти, после помощи его отпустили домой.

В Шебекине при атаке на грузовик пострадал водитель — его с осколочными ранениями перевели в областную больницу. Еще один мужчина получил баротравму при ударе по автомобилю.

В поселке Разумное при детонации дрона пострадала женщина — ее госпитализировали.

Ранее здание белгородского правительства подверглось атаке беспилотника. В результате удара пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный.