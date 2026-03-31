Здание белгородского правительства атаковал дрон

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

В результате удара пострадал начальник отдела административно-хозяйственной части Вячеслав Бескоровайный. Мужчина получил осколочные ранения ног, живота и руки, его доставляют в областную клиническую больницу.

Также зафиксировали повреждения фасада здания и остекления.

Ранее в Белгородской области задержали 35-летнего мужчину, шпионившего в интересах украинских спецслужб. Он приехал в один из приграничных районов, нашел, где находятся российские военные и техника, и отправил координаты противнику. После этого ВСУ нанесли по расположению удар.