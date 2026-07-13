В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, двое ранены

Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом на платформе « Макс » сообщил оперштаб региона.

Боевики сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в селе Березовка Борисовского округа.

«От полученных травм на месте скончалась женщина. Выражаем соболезнования родным и близким», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, двое мужчин пострадали от детонации FPV-дрона в селе Криничное. Их оперативно привезли в больницу для оказания медицинской помощи.

Днем ранее украинские боевики дроном атаковали 13-летнего подростка на велосипеде в Грайвороне. Парня доставили в клинику с множественными осколочными ранениями живота и лица.

До этого ВСУ беспилотником атаковали служебный автомобиль в Белгородском округе, ранения получил глава села Устинка.