В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, двое ранены
Один мирный житель погиб и еще двое получили ранения при ночных атаках ВСУ на Белгородскую область. Об этом на платформе «Макс» сообщил оперштаб региона.
Боевики сбросили взрывное устройство на территорию частного дома в селе Березовка Борисовского округа.
«От полученных травм на месте скончалась женщина. Выражаем соболезнования родным и близким», — заявили в пресс-службе.
Кроме того, двое мужчин пострадали от детонации FPV-дрона в селе Криничное. Их оперативно привезли в больницу для оказания медицинской помощи.
Днем ранее украинские боевики дроном атаковали 13-летнего подростка на велосипеде в Грайвороне. Парня доставили в клинику с множественными осколочными ранениями живота и лица.
До этого ВСУ беспилотником атаковали служебный автомобиль в Белгородском округе, ранения получил глава села Устинка.