Дрон ВСУ атаковал 13-летнего велосипедиста в Белгородской области

Украинские боевики беспилотником атаковали подростка на велосипеде в Грайвороне Белгородской области. Подробности сообщил оперштаб региона в мессенджере «Макс» .

«Тринадцатилетнего мальчика со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в Грайворонскую ЦРБ. Медики оценивают его состояние как тяжелое, <…> он находится в реанимационном отделении», — отметили в сообщении.

ВСУ 10 июля беспилотником атаковали служебный автомобиль в Белгородском округе, ранения получили глава села Устинка и водитель. Их отправили в больницу.

В Таганрогском заливе боевики ВСУ атаковали четыре судна, в том числе танкер, перевозящий метанол. Суда получили незначительные повреждения, угрозы разлива и течи нет. Жертвой налета украинских дронов стал матрос технического судна.