Глава села Устинка и водитель пострадали в результате атаки ВСУ

Украинские боевики атаковали беспилотником служебный автомобиль в Белгородском округе, ранения получили глава села Устинка и водитель. Об этом заявил канал оперштаба региона в «Максе» .

«В селе Устинка Белгородского округа служебный автомобиль подвергся атаке дрона. Глава поселения и водитель получили осколочные ранения и акубаротравмы», — заявили в сообщении.

Пострадавших отправили в Яснозоренскую амбулаторию, врачи оказали им необходимую помощь. Также повреждения получило авто.

В селе Красный Октябрь от атаки FPV-дрона пострадала «Газель». В поселке Октябрьский после детонации БПЛА выбило стекла и повредился фасад в частном доме, помимо этого получила повреждения кабина грузовой машины.

В Шебекинском округе FPV-беспилотник сдетонировал во дворе частного дома — пострадали стекла, крыша и ограждение. Второй дрон атаковал коммерческий объект, в результате ЧП началось возгорание, огонь оперативно потушили.