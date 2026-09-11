Российские средства ПВО за день уничтожили 67 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны в течение 12 часов перехватили и уничтожили 67 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дежурные силы ПВО отражали атаку в дневной период — с 08:00 до 20:00. Аппараты ликвидировали над территориями восьми областей страны, Пермским краем и Удмуртией. Отдельные беспилотники перехватили в воздушном пространстве Крыма и над акваторией Черного моря.

Накануне офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев сообщил, что за сутки российские подразделения сбили 241 беспилотник в зоне СВО. По его словам, военные также пресекли попытки украинских формирований выйти из окружения в Харьковской области. Потери противника составили до 40 человек. Кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и два квадроцикла.