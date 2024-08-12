В Белгородской области полностью закрыли въезд в Краснояружский район

Въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыли с 12 августа

В Белгородской области с 12 августа закрыли въезд в Краснояружский район. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Андрей Миськов.

По его словам, оперативная обстановка в районе остается напряженной.

«В связи с этим с сегодняшнего дня въезд в муниципалитет полностью закрыли», — написал он.

Миськов назвал запрет на въезд «вынужденной временной мерой», которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье мирных людей. Глава района призвал отнестись с пониманием к этому решению и следовать рекомендациям органов местной власти и силовых структур.

Утром 12 августа стало известно об эвакуации приграничного Краснояружского района Белгородской области. В районе остались 500 человек.

Ранее о сложной ситуации в Шебекине сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что населенный пункт покинули от половины до 70% жителей. ВСУ каждый день от трех до пяти раз атакуют белгородские территории из РСЗО и артиллерии.