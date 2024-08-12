Более половины жителей Шебекина покинули город

Гладков заявил, что до 70% жителей покинули Шебекино

Самая сложная ситуация в Белгородской области складывается в Шебекине, который покинули от половины до 70% жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на совещании с президентом Владимиром Путиным. Его слова привело РИА «Новости» .

С начала года, добавил Гладков, погибли 36 жителей Шебекинского округа и 300 получили ранения. Кроме того, ВСУ каждый день от трех до пяти раз атакуют эти территории из РСЗО и артиллерии.

Шебекинский округ граничит с Харьковской областью Украины, сам город находится в четырех километрах от границы.

Утром стало известно об эвакуации приграничного Краснояружского района Белгородской области. В районе остались только 500 человек, включая сотрудников администрации.

С 10 августа в Белгородской, Курской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.