В Белгородской области поползли слухи о замаскированной под салюты взрывчатке

Гладков не подтвердил слухи про взрывчатку в фейерверках

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал слухи о якобы завезенной на территорию региона взрывчатке. В своем Telegram-канале чиновник предположил, что эти данные могут быть ложными.

«У меня такой информации нет, очень много ложной информации, которую враги распространяют», — сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор напомнил жителям Белгородской области, что важно сохранять бдительность. И указал, что на всей территории подведомственного ему региона продажа всех пиротехнических изделий запрещена.

Также власти запретили использовать петарды, фейерверки и другую пиротехнику в новогодние праздники.

С апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Регион регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Только за сутки, 22 декабря, ВСУ атаковали 12 населенных пунктов этой области.