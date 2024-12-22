ВСУ атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки украинские боевики нанесли удары по 12 населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ВСУ выпустили четыре боеприпаса и шесть БПЛА по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные, пострадавших нет.

В Валуйском муниципальном округе под артиллерийский обстрел попал хутор Нижние Мельницы с применением трех снарядов, а также трех беспилотников. Все воздушные цели сбили, обошлось без последствий на земле.

В Грайворонском муниципальном округе ВСУ выпустили по селам Козинка и Новостроевка-Вторая четыре боеприпаса и два беспилотника, а также сбросили два взрывных устройства на частные дома в селах Рождественка и Мокрая Орловка. Еще один боеприпас выпустили по Шебекину. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее жертвой удара ВСУ по Белгородской области стал девятилетний мальчик.