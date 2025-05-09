В Белгородской области объявили опасность атаки БПЛА

В Белгородской области по всей территории объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«РСЧС: внимание! Опасность атаки БПЛА по всей территории Белгородской области. Будьте бдительны», — заявили в ведомстве.

Ранее в пятницу угрозу атаки объявляли в 00:44 и отменили спустя примерно шесть часов.

Глава региона Вячеслав Гладков Telegram-канале заявлял, что украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области. По его словам, на месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

Губернатор подчеркнул, что праздничные мероприятия в честь 9 Мая проводятся с учетом принятых мер максимальной безопасности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков предупредил о значении перемирия для дальнейших решений по Украине.