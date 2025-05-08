Ушаков предупредил о значении перемирия для дальнейших решений России по Украине

Дальнейшие шаги России в вопросе решения украинского конфликта будут зависеть и от исхода перемирия в честь Дня Победы. Об этом в комментарии Первому каналу заявил помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков

В беседе с журналистами он призвал дождаться, как пройдет трехдневное перемирие: его исход будет иметь очень большое значение.

«От этого будет многое очень зависеть, в том числе и в контексте наших дальнейших шагов», — сказал Ушаков.

В ответ на вопрос о частоте контактов России и США помощник президента отметил, что стороны контактируют примерно раз в два дня, но иногда и ежедневно. Обсуждается при этом и украинское урегулирование, и другие важные темы.

«Наверное, раз в два дня, а иногда и каждый день. Это связано с тем, что мы продолжаем диалог с новой американской администрацией как по Украине, так и по некоторым другим вопросам», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в украинском урегулировании дело дошло до момента, когда уже пора принимать какие-то решения.

«Мы достигаем точки, когда нужно принять какие-то решения. Меня это не радует», — признался он на церемонии приведения к присяге нового американского посла в Китае.