Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — написал он.

Глава Белгородской области добавил, что праздничные мероприятия в честь 9 Мая проводятся с учетом принятых мер максимальной безопасности.

Ранее стало известно, что местная жительница пострадала при атаке украинского дрона на город Шебекино. Женщине потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывные травмы, осколочные ранения и многочисленные ушибы.