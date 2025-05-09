Украинский беспилотник атаковал здание правительства Белгородской области

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте», — написал он.
Глава Белгородской области добавил, что праздничные мероприятия в честь 9 Мая проводятся с учетом принятых мер максимальной безопасности.
Ранее стало известно, что местная жительница пострадала при атаке украинского дрона на город Шебекино. Женщине потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у пострадавшей минно-взрывные травмы, осколочные ранения и многочисленные ушибы.
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