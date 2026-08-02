В Белгородской области 13-летняя девочка погибла от удара украинского БПЛА

Шуваев: в Принцевке девочка погибла после удара украинского беспилотника

В селе Принцевка Валуйского округа украинский беспилотник нанес удар рядом с детской площадкой, погибла 13-летняя девочка. Еще двое детей пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в телеграм-канале .

«В результате бесчеловечной атаки 13-летняя девочка получила тяжелые ранения. Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для ее спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью», — написал Шуваев.

Он выразил соболезнования родственникам ребенка.

Кроме того, в результате произошедшего семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Еще одну девочку, девяти лет, ранило осколками боеприпаса. Бригады скорой медицинской помощи доставили их в больницу. Пострадавшим окажут необходимую помощь.

«Наши врачи докладывают мне об их состоянии. Предпримем все необходимые меры для их выздоровления», — заявил врио губернатора.

Ранее ракетному обстрелу подверглось село Казачья Лисица в Белгородской области. В результате удара по территории сельхозпредприятия погибли три человека, еще трое работников получили ранения.