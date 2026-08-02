ВСУ ударили ракетами по белгородскому сельхозпредприятию и убили трех работников
Ракетный обстрел ВСУ убил трех работников сельхозпредприятия под Белгородом
Украинские боевики устроили ракетный обстрел села Казачья Лисица Белгородской области. Снаряды упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, убили трех и ранили еще столько же работников. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Получивших осколочные ранения пострадавших доставили в Борисовскую центральную районную больницу. После стабилизации состояния их переведут в медицинское учреждение Белгорода.
В воскресенье, 2 августа, после налета беспилотников погибли три жителя Удмуртии, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы республики Ольга Абрамова.
Она подчеркнула, что летательные аппараты атаковали север региона.