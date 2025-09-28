В Белгороде музыканты не остановили концерт после удара ВСУ

Фото: Ноты для выступления симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину / Медиасток.рф

Музыканты Белгородской филармонии не стали прерывать концерт после удара ВСУ и отключения света, продолжив играть под одобряющие реплики зрителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Когда враг ударил по городу, там шел воскресный концерт. Когда свет внезапно пропал, музыканты не растерялись и продолжили свой концерт», — написал он.

Глава региона отметил, что зрители светили на ноты артистам фонариками смартфонов. Ранее он предупредил белгородцев, что удар ВСУ повредил энергетическую инфраструктуру Белгородской области. В связи с этим не исключались возможные сбои в работе системы предупреждения о воздушных угрозах.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сравнил ситуацию в Белгородской филармонии с блокадным Ленинградом в годы ВОВ, когда музыканты продолжали играть, несмотря на бомбежки и голод. Минувшей ночью силы ПВО сбили над Белгородом восемь БПЛА.