Средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над регионами России

В ночь на воскресенье, 28 сентября, средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над восьмью регионами. Об этом сообщило Минобороны России .

Все дроны были самолетного типа.

В российском военном ведомстве уточнили, что 12 дронов сбили над Курской областью, десять БПЛА — над Брянской, восемь — над Белгородской.

Кроме того, четыре беспилотника ликвидировали в небе над Тульской областью, три — над Ярославской, два — над Ростовской. По одному дрону уничтожили над Новгородской и Самарской областями.

Накануне пожары вспыхнули в Астраханской области после падения обломков украинских БПЛА. Губернатор области Игорь Бабушкин призвал жителей не подходить к найденным обломкам и вместо этого вызывать экстренные службы.