Гладков предупредил жителей о сбое системы оповещения об атаках из-за блэкаута

Он подчеркнул, что сейчас приняли все возможные меры по подключению домов и предприятий к резервным источникам питания. Но из-за отсутствия электричества возможны сбои в работе системы предупреждения о воздушных угрозах.

«Прошу быть всех максимально внимательными: лучше покинуть территорию улиц городов, населенных пунктов и находиться дома», — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что энергетики уже приступили к необходимому ремонту поврежденной инфраструктуры. О предварительных результатах глава региона пообещал сообщить после 21:00.

Белгородская область вошла в число российских регионов, атакованных беспилотниками украинских боевиков в ночь на воскресенье, 28 сентября. По данным Министерства обороны, всего над ней сбили восемь летательных аппаратов.