В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома

Обломки украинского беспилотника повредили три частных дома в Анапе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«В селе Юровка муниципалитета из-за падения фрагментов беспилотных аппаратов украинского режима в трех домах выбило окна и повредило двери. <…> В селе Цибанобалка Анапы обломки беспилотников упали на дерево», — отметили в Telegram-канале оперштаба.

По предварительной информации, пострадавших нет. На место происшествия выехали спецслужбы.

В ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали города Краснодарского края. Массированный удар пришелся на Причерноморье. В Новороссийске всю ночь действовала угроза атаки беспилотников, безэкипажных катеров, а также ракетная опасность.

Мощные взрывы прогремели рядом со станицей Тамань. Местные жители слышали не менее 10 взрывов. В небе заметили яркие вспышки. В поле после падения дрона начался пожар.