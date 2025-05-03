Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани

Мощные взрывы произошли рядом со станицей Тамань в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Telegram-канал Shot.
По данным очевидцев, в населенном пункте слышали не менее 10 взрывов. В небе заметили яркие вспышки. Один из дронов рухнул в поле, после этого начался пожар.
Также сообщается, что обломки еще одного беспилотника нашли на улице Карла Маркса. В районе сохраняется сильное задымление.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Ранее беспилотники атаковали несколько городов в Краснодарском крае. В регионе объявили и ракетную опасность.
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