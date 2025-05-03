Около 10 мощных взрывов прогремели в Тамани

Жители Тамани сообщили о взрывах и пожаре после падения БПЛА

Мощные взрывы произошли рядом со станицей Тамань в Краснодарском крае. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщил Telegram-канал Shot .

По данным очевидцев, в населенном пункте слышали не менее 10 взрывов. В небе заметили яркие вспышки. Один из дронов рухнул в поле, после этого начался пожар.

Также сообщается, что обломки еще одного беспилотника нашли на улице Карла Маркса. В районе сохраняется сильное задымление.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее беспилотники атаковали несколько городов в Краснодарском крае. В регионе объявили и ракетную опасность.