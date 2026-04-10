В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация .

Ограничения вводили в ночь на 10 апреля на фоне угрозы атаки БПЛА.

В результате ударов украинских дронов погиб один человек, сообщили в пресс-службе администрации региона. По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, в Светлоярском районе получила повреждения емкость с нефтепродуктами, там произошло возгорание. На месте пожара работают спасатели.

В области повредило 13 частных домов, на одной из улиц — линию электропередачи и газопровод. Специалисты уже ведут аварийно-спасательную работу.

Всего за минувшую ночь над российскими регионами силы ПВО сбили более 150 беспилотников, 57 из них — над Волгоградской областью, еще 48 –над Ростовской, 35 — над Белгородским регионом.