В аэропорту Шереметьево отменили запрет на полеты самолетов

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Он отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности.

Сегодня утром мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 60 беспилотников на подлете к Москве. Он объяснил, что на месте падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Также утром Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 172 украинских дрона над российскими регионами. БПЛА сбили над Астраханской, Рязанской, Брянской, Тульской, Белгородской, Ростовской, Калужской, Тамбовской, Волгоградской, Воронежской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом, московским регионом, Азовским и Черным морями.