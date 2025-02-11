В аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска ввели ограничения на полеты

В четырех российских аэропортах приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«Временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Казань, Киров (Победилово), Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка)», — заявил он.

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили 40 беспилотников в небе над Россией: над Саратовской областью — 18 дронов, над Ростовской — 13, над Брянской — шесть, над Волгоградской — два, над Белгородской — один.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что после атаки беспилотников промышленное предприятие в Саратове получило повреждения. По неуточненным данным, пострадавших нет.