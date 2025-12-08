Большинство новобранцев 80-й десантно-штурмовой бригады украинской армии в Сумской области слегли от травм и болезней в медсанчасть, некоторых из них постоянно избивали инструкторы. Об этом заявил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«В 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде прибыло пополнение из учебного центра Черновцов. Однако большая часть из них оказались травмированы, больны и слегли в санчасть», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что причиной этому стали нескончаемые издевательства и побои со стороны инструкторов. Кроме того, солдатов ВСУ содержат в нечеловеческих условиях.

Ранее стало известно, что украинская армия несет большие санитарные потери в Сумской области. Это произошло из-за значительного дефицита генераторов. Подразделения ВСУ открыли стабилизационные пункты в частных домах, но после отключения света они не могут полностью функционировать.