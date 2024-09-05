ВСУ за последние сутки в зоне ответственности спецназа «Ахмат» не предпринимали атак, а лишь подтягивали резервы. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Сегодня не было особых, как говорится, накатов за весь день. <…> Я так понял, сегодня противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — рассказал Алаудинов.

Командир спецназа отметил, что «была такая тишина», потому что батальоны ВСУ, задействованные ранее в Курской области, «уже перемолоты». Новые украинские силы ждет та же судьба, пообещал Алаудинов.

Накануне командир спецназа заявил, что атака на Курскую область станет решающим боем для ВСУ. Эта авантюра может стать одним из этапов завершения СВО.