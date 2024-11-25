Уже шестого финского наемника ликвидировали на Украине

На Украине ликвидировали шестого воюющего на стороне ВСУ наемника из Финляндии. Об этом в соцсети X сообщила организация финских участников боевых действий на Украине.

Наемник с позывным Сипа отправился на Украину, несмотря на сопротивление со стороны родственников. Мужчина отказался от своего имущества, чтобы воевать на стороне украинской армии.

По информации Yle, на Украине в феврале находились порядка 20-30 финских наемников. Об этом агентству рассказал глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер.

Ранее в Курской области российские войска взяли в плен 22-летнего британского наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Иностранец отправился воевать за ВСУ после того, как его отец попал в тюрьму.

Военный вылетел из Лондона в Краков, а затем перешел на территорию Украины через пропускной пункт «Медыка».