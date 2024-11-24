Российские военные в Курской области взяли в плен иностранного наемника Джеймса Скотта Риса Андерсона. Об этом сообщил Тelegram-канал «Тройка».

Боевик рассказал, что он уроженец Великобритании, ему 22 года. По его словам, он подал заявку на вступление в Иностранный легион Украины после того, как его отец попал в тюрьму, а сам он «все потерял». Поэтому британец решил стать наемником.

Андерсон объяснил, что попал на Украину через Краков, куда прилетел из Лондона. Позднее он через пропускной пункт «Медыка» въехал на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов принимающего участие в боевых действиях на стороне ВСУ новозеландского наемника Джордана О’Брайана. В социальных сетях он неоднократно публиковал видеоролики с линии боевого соприкосновения и уничижительно высказывался о России.