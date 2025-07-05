Tagesspiegel: на Украине запасы ракет для Patriot уже практически истощились

Украина практически истощила свои запасы ракет для систем ПВО Patriot. Об этом сообщила немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на военного эксперта Густава Гресселя.

«Украинские запасы ракет Patriot уже истощены», — заявил он.

По его словам, перед Россией теперь открывается широкий спектр возможностей для атак по стратегическим объектам военной промышленности на украинской территории. При этом ни европейские страны, ни Германия не смогли восполнить утраченные поставки вооружений из США, а от этого зависит способность украинской армии удерживать линию фронта.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая пожаловалась, что ресурс зенитных самоходных установок «Гепард» и других средств ПВО на Украине практически исчерпали.

До этого военкор Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ атаковали цели на Украине, используя 539 единиц боеприпасов и 478 беспилотников. По его словам, российская армия установила новый рекорд по количеству примененных средств поражения и дронов.