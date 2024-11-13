Пушилин: повреждения в Угледаре серьезные, уцелевших зданий почти не осталось

Разрушения в Угледаре, который был освобожден в начале октября, очень серьезные. Практически невозможно найти здание, которое не пострадало бы. Об этом сообщил в своем в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин после посещения города.

«Целого здания найти практически невозможно», — подчеркнул он.

По словам Пушилина, гражданское население сейчас получает необходимую помощь. И хотя в городе осталось очень мало людей, все же есть еще «над чем поработать».

«Войска ушли дальше, продолжается освобождение территории Донецкой Народной Республики», — добавил глава региона.

Бои за Угледар длились более двух лет. Город удалось освободить в ходе осеннего наступления 2024 года. На подступах к нему шли ожесточенные сражения, каждый квадратный метр был на счету.

Ранее российские войска подошли к пригороду Курахова. Идет операция по уничтожению и подавлению последних изолированных очагов противника.