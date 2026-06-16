Количество сбитых в Московском регионе беспилотников увеличилось до 35

Силы противовоздушной обороны сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожено пятнадцать беспилотных средств. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказал он.

В 5:46 мэр сообщил о двух сбитых дронах в Московской области. Приблизительно через двадцать минут — еще о трех. В 6:33 поступила информация о трех следующих, в 6:48 — о четырех, в 6:53 — о двух новых. После 07:00 Собянин доложил еще о шести. В 07:27 появилась публикация о новых 15 БПЛА. В итоге количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 35.

Всего за ночь средства ПВО ликвидировали 172 беспилотника ВСУ над российскими регионами. БПЛА сбили на только над Московским регионом, но также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей и еще над 12 областями России.