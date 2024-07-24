Утраченная легитимность Зеленского назвали проблемой

«Вопрос легитимности Зеленского и запрет на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс», — подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля отметил — для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине.

«Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность», — добавил он.

Но пока офис президента Украины, сообщил RT, не стал обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности Владимира Зеленского.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Как отмечал сам политик, он не утратил легитимность, потому что в стране действует военное положение, которое запрещает проведение выборов. Но один из депутатов Рады обратился в суд с требованием провести выборы президента.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что вслед за Зеленским легитимность потеряет сама Рада. По его мнению, стране грозит серьезный кризис в условиях отсутствия полномочий у исполнительной и законодательной власти.