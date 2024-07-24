Утраченная легитимность Зеленского назвали проблемой
Песков: Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность
Владимир Зеленский однозначно утратил свою легитимность. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Вопрос легитимности Зеленского и запрет на переговоры с Москвой остаются проблемой и могут существенно осложнять мирный процесс», — подчеркнул он.
Официальный представитель Кремля отметил — для России предпочтительнее мирное решение конфликта на Украине.
«Россия никогда не отказывалась от мирного процесса, мы сохраняем свою готовность», — добавил он.
Но пока офис президента Украины, сообщил RT, не стал обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности Владимира Зеленского.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Как отмечал сам политик, он не утратил легитимность, потому что в стране действует военное положение, которое запрещает проведение выборов. Но один из депутатов Рады обратился в суд с требованием провести выборы президента.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что вслед за Зеленским легитимность потеряет сама Рада. По его мнению, стране грозит серьезный кризис в условиях отсутствия полномочий у исполнительной и законодательной власти.