Окончание полномочий депутатов Верховной рады Украины в конце августа приведет к полному безвластию в стране, потому что исполнительная и законодательная ветви потеряют свою легитимность. Об этом в Telegram-канале написал бывший украинский премьер Николай Азаров.

Он подчеркнул, что политического кризиса можно избежать, если провести новые выборы. Но на такой шаг не пойдет лидер страны Владимир Зеленский, который отказался провести голосование по избранию нового президента, сославшись на военное положение.

«Зеленский сам себе поставил шах и мат, доведя Украину до состояния полного отсутствия глобальной власти», — написал Азаров, оценивая политические перспективы в стране.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. От проведения выборов глава государства отказался, заявив, что в условиях военного положения оно невозможно.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Зеленский больше не может считаться легитимным лидером и власть на Украине должна перейти Верховной раде и ее спикеру Руслану Стефанчуку.