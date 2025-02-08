«Утилизация оружия б/у». Посол России во Франции рассказал, как Запад использует Украину

Запад использует Украину для утилизации устаревшего оружия и в качестве испытательного полигона для нового. Об этом РИА «Новости» рассказал посол России во Франции Алексей Мешков.

«Сейчас Запад использует Украину как полигон для отработки новых систем вооружений. И с этой точки зрения французский ВПК заинтересован в боевых условиях, смотреть, как действуют те или иные виды оружия. Известно, что если этот тип оружия эффективен, то повышаются экспортные возможности для его продажи в третьи страны», — подчеркнул он.

По словам Мешкова, в настоящее время Франция стремится увеличить объемы экспорта. Это касается не только подводных лодок и кораблей, но и самоходных артиллерийских установок Caesar, которые активно используются на территории Украины.

Еще одна важная тема — это «утилизация бывшего в употреблении оружия».

«Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000», — сказал посол.

Он выразил обеспокоенность тем, что Франция продолжает увеличивать военный бюджет, несмотря на общее значительное сокращение государственных расходов, растущий государственный долг и значительный бюджетный дефицит. В 2025 году военный бюджет вырастет на 3,3 миллиарда евро и достигнет 50,5 миллиардов.

«Откуда деньги-то, где они собираются эти деньги брать, когда в стране отнюдь не простая экономическая ситуация, а идет накачка военного бюджета», — рассуждал Мешков.

Ранее во Франции назвали бесполезными поставленные ВСУ истребители. Военный эксперт Ксавье Моро отметил, что российские военные смогут легко сбить Mirage 2000. По словам Моро, истребители Mirage 2000, поставленные на Украину, являются хорошими самолетами. Однако Франция уже планирует списать их с вооружения.

О том, что в течении трех месяцев на Украину отправят истребители Mirage, объявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.