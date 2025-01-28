Франция отправит Украине истребители Mirage в течение трех месяцев

В течение первого квартала этого года на Украину отправят французские истребители Mirage. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире Sud Radio .

«Французские Mirage будут вскоре летать в украинском небе <…> В конце квартала», — сказал он.

Однако Барро не ответил на вопрос о том, как французское правительство относится к отправке военного контингента на Украину после завершения конфликта.

В ноябре прошлого года во Франции закончилось обучение 2300 украинских военных. Как отметили в Минобороны страны, это была первая общевойсковая бригада, которую обучили на территории государства.

Также украинская сторона запросила передачу истребителей Mirage 2000-5. Тогда депутат Национального собрания Франсуа Жилетти пообещал, что Украине отправят шесть этих самолетов «с полным обеспечением».