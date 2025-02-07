Во Франции назвали бесполезными поставленные ВСУ истребители
Эксперт Моро: ВКС РФ смогут сбивать на взлете поставленные Киеву Mirage 2000
Истребители Mirage 2000, которые Франция передала Вооруженным силам Украины, оказались бесполезными, потому что российские военные смогут легко сбить их. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро.
«Получение Mirage 2000 ничего не изменит для ВСУ. <…> У русских есть ракеты класса воздух — воздух Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 километров. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить, особенно если летчик не управляет им должным образом», — сказал он.
По словам Моро, поставленные ВСУ французские истребители Mirage 2000 являются хорошими машинами, но Франция уже списывает их со службы.
«Сейчас все Mirage 2000 постепенно заменяются истребителями Rafale», — отметил военный эксперт.
О том, что в течении трех месяцев на Украину отправят истребители Mirage, в конце января объявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро
В ноябре прошлого года во Франции закончилось обучение 2300 украинских военных. Как отметили в Минобороны страны, это была первая общевойсковая бригада, которую обучили на территории государства.