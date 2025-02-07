Во Франции назвали бесполезными поставленные ВСУ истребители

Истребители Mirage 2000, которые Франция передала Вооруженным силам Украины, оказались бесполезными, потому что российские военные смогут легко сбить их. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро.

«Получение Mirage 2000 ничего не изменит для ВСУ. <…> У русских есть ракеты класса воздух — воздух Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 километров. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить, особенно если летчик не управляет им должным образом», — сказал он.

По словам Моро, поставленные ВСУ французские истребители Mirage 2000 являются хорошими машинами, но Франция уже списывает их со службы.

«Сейчас все Mirage 2000 постепенно заменяются истребителями Rafale», — отметил военный эксперт.

О том, что в течении трех месяцев на Украину отправят истребители Mirage, в конце января объявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

В ноябре прошлого года во Франции закончилось обучение 2300 украинских военных. Как отметили в Минобороны страны, это была первая общевойсковая бригада, которую обучили на территории государства.