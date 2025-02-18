Чтобы урегулировать конфликт на Украине, уступки потребуются от всех сторон. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.

«Чтобы конфликт прекратился, все его участники должны согласиться с этим [списком условий], это должно быть приемлемо для них», — отметил он.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что России придется пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт.

Однако министр иностранных дел Сергей Лавров ответил, что об этом не может идти и речи, потому что украинские боевики действуют хуже, чем когда-то гитлеровцы. Он напомнил, что в свое время руководство СССР включило в состав Украины огромные территории с городами, которые основали русские люди.